Трамп заявил, что число мигрантов в США вскоре превысит население штата Нью-Йорк

Количество нелегальных мигрантов может достичь 19 млн и превысить число жителей в штате Нью-Йорк к концу срока действующего президента США Джо Байдена . Об этом в подкасте Дэна Бонджино заявил кандидат в американские президенты Дональд Трамп , его цитирует ТАСС.

"Как я думаю, к тому моменту, как его [Байдена] срок завершится, настоящее число [мигрантов в США] будет составлять 18-19 млн человек. Думаю, он завершит свой срок с [показателями миграции] больше, чем [население] штата Нью-Йорк: 18-19 млн человек", — сказал Трамп.

Он считает, что мигранты, которые сейчас пытаются нелегально попасть в Штаты, — это беглецы из психиатрических больниц и тюрем, а некоторых из них можно даже назвать террористами. Трамп также заявил, что пока он занимал высокий пост в Белом доме, у США была "самая сильная граница".