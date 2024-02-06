Принц Гарри срочно вылетел в Лондон из-за рака у отца, короля Карла III

Из-за страшного диагноза, поставленного королю Великобритании Карлу III (Чарльзу), его младший сын экстренно вылетел из США в Лондон, пишет Daily Mail. Эксперты монаршего двора предполагают, что это свидетельствует о критической ситуации со здоровьем короля.

Гарри будет путешествовать один, без своей жены Меган Маркл и их детей Арчи и Лилибет. Пока непонятно, где герцог Сассекский остановится, поскольку в январе прошлого года ему было приказано освободить свой бывший дом — Фрогмор-коттедж. Такое решение монаршей семьи стало реакцией на его откровенные мемуары. Последний раз принц летал в Великобританию в сентябре 2023 года на вручение премии Well Child Awards, где останавливался в отеле.