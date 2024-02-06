Правящая партия Казахстана выбрала кандидатуру нового премьера

Члены «Аманат», правящей партии Казахстана, предложили президенту страны Касым-Жомарту Токаеву кандидата на должность премьер-министра — им стал Олжас Бектенов. Об этом сообщает «Казинформ».

По законодательству Казахстана, теперь Токаев обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций парламента.

Бектенов родился в 1980 году в Алма-Ате. Он окончил Казахскую государственную юридическую академию. Был главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алма-Аты, главным экспертом юридического отдела канцелярии премьера Казахстана, затем работал в администрации президента страны и в центральном аппарате финансовой полиции.

С февраля 2022-го по апрель 2023 года Бактенов возглавлял агентство Казахстана по противодействию коррупции. В апреле прошлого года Токаев назначил его руководителем администрации президента.

5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку в полном составе — вместе с премьером Алиханом Смаиловым, получившим свой пост два года назад. Временно исполняющим обязанности премьера стал Роман Скляр.

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов заявил РБК, что Смаилов стал премьером «в самые критические для Казахстана дни». Через его назначение Токаев стремился освободить управленческую команду от лояльных экс-президенту Нурсултану Назарбаеву людей.

«Со временем стало понятно, что он [Смаилов — прим.ред.] не может инициировать сдвиги, которые помогли бы достичь поставленных Токаевым целей», — подчеркнул Дубнов.