Байден пообещал построить дорогу «от Лас-Вегаса до Лас-Вегаса»
Президент США Джо Байден пообещал американцам построить скоростную дорогу «от Лас-Вегаса до Лас-Вегаса» и потратить на нее три миллиарда долларов. Видеозапись выступления главы государства приводит издание Ura.ru.
По словам Байдена, такая железная дорога станет первой в стране.
«3 млрд долларов на первую в стране высокоскоростную железнодорожную магистраль! 3 млрд долларов! Она домчит вас из Лас-Вегаса до Лас-Вегаса за два часа вместо четырех», — подчеркнул глава Белого дома на встрече с избирателями в Лас-Вегасе.
Также в ходе этого выступления Джо Байден, являющийся самым старым президентом США, заявил о том, что недавно общался с лидером Франции Франсуа Миттераном, пишет Fox News.
При этом Байдена не смутило, что Миттеран умер в 1996 году.
Байден нередко попадает в курьезные ситуации из-за своих оговорок и ошибок в официальных выступлениях. Так, недавно президент США заявил, что его отец, который умер в 2002 году, пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года.
При этом неоднократные спотыкания Байдена при посадке в президентский самолет вынудили его команду использовать более короткую лестницу. Благодаря этому Байден избегает подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) внешнему трапу.