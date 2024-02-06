Байден пообещал построить дорогу «от Лас-Вегаса до Лас-Вегаса»

Президент США Джо Байден пообещал американцам построить скоростную дорогу «от Лас-Вегаса до Лас-Вегаса» и потратить на нее три миллиарда долларов. Видеозапись выступления главы государства приводит издание Ura.ru.

По словам Байдена, такая железная дорога станет первой в стране.

«3 млрд долларов на первую в стране высокоскоростную железнодорожную магистраль! 3 млрд долларов! Она домчит вас из Лас-Вегаса до Лас-Вегаса за два часа вместо четырех», — подчеркнул глава Белого дома на встрече с избирателями в Лас-Вегасе.

Также в ходе этого выступления Джо Байден, являющийся самым старым президентом США, заявил о том, что недавно общался с лидером Франции Франсуа Миттераном, пишет Fox News.

При этом Байдена не смутило, что Миттеран умер в 1996 году.

Байден нередко попадает в курьезные ситуации из-за своих оговорок и ошибок в официальных выступлениях. Так, недавно президент США заявил, что его отец, который умер в 2002 году, пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года.