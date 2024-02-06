Более 100 человек госпитализировали из-за сильного снегопада в Токио

Не менее 109 человек были доставлены в больницы Токио с различными травмами из-за сильного снегопада, обрушившегося на Японию. Также пострадавшие есть в соседних префектурах Сайтама и Канагава, пишет агентство Kyodo.

По данным пожарной охраны города, в чьем ведении находится и служба скорой помощи, пострадавшим в Токио от 4 до 92 лет, и ни один из них не находился в опасном для жизни состоянии.

В соседней префектуре Канагава пять человек получили тяжелые травмы, 34 — легкие. В префектуре Сайтама легкие травмы у 12 человек.

По данным метеорологического агентства, накануне вечером в Маэбаши в префектуре Гунма было зарегистрирован рекордный снежный покров в 11 сантиметров, а в центре Токио и Сайтаме выпало 8 см снега.

Из-за последствий снегопада японскими авиаперевозчиками были отменены 30 рейсом. Возникли перебои и задержки движения электропоездов. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта в Токио также пока не вернулось к обычному режиму.

Тревога из-за снегопада была объявлена во всех 23 центральных районах Токио, а также в ряде районов префектур Сайтама, Яманаси, Нагано, Тотиги, Ибараки, Тиба и Канагава, пишет РИА Новости.

По данным компании Tokyo Electric Power, около 1,8 тыс. домов в префектуре Токио и соседних Канагаве и Сайтаме остались без света.