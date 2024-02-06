Пока вы спали: запрос к США о встрече по Ил-76 и готовность Британии к нападению РФ

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В Британии заявили о готовности отразить нападение со стороны РФ, если бы оно произошло

Великобритания была бы готова отразить нападение со стороны Москвы, если бы она пошла на такой шаг, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Соединенного Королевства Риши Сунака.

Так он ответил на вопрос, готово ли королевство дать отпор России, если та «направит свои орудия» на Великобританию. Отмечается, что Лондон увеличивает ассигнования на оборону, так как ситуация в мире становится все более неспокойной.

Глава британского правительства повторил тезис о том, что Москва якобы «потерпела стратегическое поражение» в противостоянии с Западом, так как конфликт на Украине сплотил союзников по НАТО, которые теперь лучше готовы к отражению агрессии со стороны РФ или других стран.

США нанесли новый удар по Йемену

США нанесли новый удар по Йемену, сообщает «Лента.ру».

Целью стали надводные дроны хуситов, передало Центральное командование американских ВС.

Удары нанесены по двум безэкипажным надводным аппаратам, которые были начинены взрывчаткой.

Это произошло в подконтрольных хуситам районах Йемена.

Посольство России запросило встречи с администрацией США по Ил-76

Российское посольство в Соединенных Штатах добивается проведения встреч с представителями американской администрации и Госдепартамента из-за теракта, в результате которого Вооруженные силы Украины сбили российский самолет Ил-76, сообщает «Лента.ру».

Дипмиссия начала добиваться проведения встреч сразу после катастрофы.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 украинских пленных солдат.

Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Американский лидер Джо Байден наложит вето на закон о помощи Израилю без включения поддержки Киеву в случае его одобрения Конгрессом США, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Белый дом.

Администрация призывает обе палаты Конгресса отвергнуть политическую уловку. И, как можно скорее, направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности», следует из обращения американской администрации.

Маск жестко высказался о политике администрации Байдена

Американские власти вместо охраны границ «расстилают красную дорожку», сообщает РИА Новости со ссылкой на слова бизнесмена из США Илона Маска.

Заявление последовало после обнародованного проекта закона Сената по помощи Киеву и охране американской границы.