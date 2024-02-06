В МИД Турции заявили, что ожидают визит Путина в ближайшее время

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время ожидается визит в страну российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Anadolu.

"В ближайшее время планируется визит Путина. Нам важно продолжать диалог по многим темам. Это и Черное море, зерно, конечно, Украина, а также ряд двусторонних вопросов", - сказал он.

Он отметил, что у Турции с Россией множество тем и по ним регулярно необходимо сверять часы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все нюансы торговых отношений России и Турции обсудят во время предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Турцию.