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Автомобиль, предположительно с Карлсоном, отъехал от администрации президента

Машина, на которой по Москве ездил американский журналист Такер Карлсон, предположительно, покинула территорию администрации президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобиль Карлсона заметили возле администрации президента РФ
© Reuters

До этого газета "Известия" опубликовали кадры, на которых черный фургон с американским журналистом якобы отправился в администрацию президента России. Речь идет о черном фургоне, который выехал с охраняемой территории около 18:10, по сообщению РИА Новости. Госномера фургонов были идентичными.

Кеннеди прокомментировал возможность Карлсона взять интервью у Путина

Накануне Telegram-канал Mash написал, что американский журналист Такер Карлсон 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". В сентябре 2023 года сообщалось о возможности интервью Карлсона с Владимиром Путиным.

Ряд СМИ предполагают, что Такер Карлсон собирается взять интервью у президента России Владимира Путина. Журналист свыше 20 лет работает на американском ТВ, занимает жесткую позицию по отношению к мигрантам и меньшинствам, а также открыто критикует руководство Украины.

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