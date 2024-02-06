WSJ: Никки Хейли стали поступать многочисленные угрозы

Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, из-за участившихся угроз вынуждена обратиться за защитой в Секретную службу США, которая отвечает за безопасность первых лиц страны, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, 5 февраля политик подтвердила, что направила заявку на предоставление охраны. Хейли указала на большое количество угроз, которые при этом не заставят ее «делать то, что я должна делать». Политик не предоставила подробной информации о происшествиях, вынудивших ее обратиться в Секретную службу.

Хейли является основным конкурентом экс-президента Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии после выхода из гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса.