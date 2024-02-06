США в СБ ООН встали на защиту ударов по Ираку и Сирии
Удары авиации Соединенных Штатов по Ираку и Сирии были «необходимы и пропорциональны», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН американского заместителя постоянного представителя при международной организации Роберта Вуда.
По его словам, 2 февраля текущего года по указанию президента США Джо Байдена были нанесены точечные удары по Ираку и Сирии, которые были направлены против Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним военизированных группировок. Как отметил дипломат, эти действия «были предприняты в целях реализации неотъемлемого права Соединенных Штатов на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН».
Вуд указал, что американские власти неоднократно информировали Совет Безопасности, что «продолжат предпринимать действия, чтобы ответить в случае будущих атак или угроз против американцев, американских сил и объектов». Дипломат подчеркнул, что США «не ищут прямого конфликта с Ираном», но считают, что Тегеран способствует эскалации в регионе. Он призвал каждое государство-член Совбеза «побудить иранское руководство урезонить свои военизированные группировки и прекратить эти атаки».
В свою очередь, выступавший перед Вудом постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что бомбардировки были рассчитаны «на дальнейшее разжигание конфликта» на Ближнем Востоке. Кроме того, массированные удары американских ВВС продемонстрировали всему миру «агрессивную сущность политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном норм международного права».