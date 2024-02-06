США в СБ ООН встали на защиту ударов по Ираку и Сирии

По его словам, 2 февраля текущего года по указанию президента США Джо Байдена были нанесены точечные удары по Ираку и Сирии, которые были направлены против Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним военизированных группировок. Как отметил дипломат, эти действия «были предприняты в целях реализации неотъемлемого права Соединенных Штатов на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

Вуд указал, что американские власти неоднократно информировали Совет Безопасности, что «продолжат предпринимать действия, чтобы ответить в случае будущих атак или угроз против американцев, американских сил и объектов». Дипломат подчеркнул, что США «не ищут прямого конфликта с Ираном», но считают, что Тегеран способствует эскалации в регионе. Он призвал каждое государство-член Совбеза «побудить иранское руководство урезонить свои военизированные группировки и прекратить эти атаки».