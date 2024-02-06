Кеннеди прокомментировал возможность Карлсона взять интервью у Путина

«У Такера Карлсона есть полное право взять интервью у Путина. Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну», - написал Кеннеди в своем микроблоге в соцсети X.