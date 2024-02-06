Кеннеди прокомментировал возможность Карлсона взять интервью у Путина

Кеннеди заявил о праве на интервью с Путиным
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший уверен, что независимый американский журналист Такер Карлсон имеет полное право взять интервью у президента России Владимира Путина.
«У Такера Карлсона есть полное право взять интервью у Путина. Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну», - написал Кеннеди в своем микроблоге в соцсети X.
Кремль официально не подтверждает возможность такого интервью, однако известно, что Такер Карлсон прибыл в Москву. Ранее он заявлял о том, что хотел бы интервьюировать российского президента.
Ранее «СП» писала о том, что, по мнению политолога, у Карлсона нет никакой секретной миссии и секретных посланий от экс-президента США Дональда Трампа.