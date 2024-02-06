Нетаньяху заявил, что вместе с женой молится за здоровье Карла III

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился с наилучшими пожеланиями к королю Великобритании Карлу III, у которого диагностировали рак, и заявил, что вместе с супругой Сарой молится за его здоровье.

"Сара и я посылаем наши сердечные пожелания королю Карлу III и наши молитвы за его хорошее здоровье", - написал Нетаньяху на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее Букингемский дворец сообщил, что у 75-летнего Карла III обнаружен рак. Какой именно вид онкологического заболевания диагностирован у короля, не уточнялось. По данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой монарх был в прошлом месяце госпитализирован и перенес операцию. Карл III уже начал курс лечения, который он будет проходить амбулаторно.