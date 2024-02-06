В Китае заявили, что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля по вине США

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предупредил, что ситуация на Ближнем Востоке рискует выйти из-под контроля по вине Соединенных Штатов. Его слова передает ТАСС.

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Представитель МИД Китая, комментируя удары США на Ближнем Востоке, призвал стороны проявлять спокойствие и сдержанность, придерживаясь резолюций Совбеза ООН, чтобы избежать выхода ситуации в регионе из-под контроля.

В Пекине считают, что из-за действий Вашингтона на Ближнем Востоке складывается "крайне сложная обстановка", подчеркнул Ван Вэнбинь.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США намеренно стремятся втянуть крупнейшие страны Ближнего Востока в региональный конфликт.

"Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединенные Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока", — сказал Небензя.