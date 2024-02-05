Принц Гарри поедет в Лондон после известия о раке у Карла III

Принц Гарри запланировал поездку в Великобританию с тем, чтобы встретиться со своим отцом, королем Карлом III, и подбодрить его на фоне тяжелого диагноза. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник.

Накануне Букингемский дворец сообщил, что у британского монарха, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак.

По данным газеты, герцог Сассекский узнал о диагнозе и позвонил отцу. После разговора он принял решение немедленно направиться в Соединенное Королевство.