Принц Гарри поедет в Лондон после известия о раке у Карла III
Принц Гарри запланировал поездку в Великобританию с тем, чтобы встретиться со своим отцом, королем Карлом III, и подбодрить его на фоне тяжелого диагноза. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник.
Накануне Букингемский дворец сообщил, что у британского монарха, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак.
По данным газеты, герцог Сассекский узнал о диагнозе и позвонил отцу. После разговора он принял решение немедленно направиться в Соединенное Королевство.
Напомним, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл позволяли себе, по данным СМИ, излишне резкие высказывания о королевском дворе. На фоне этого отношения пары с родственниками значительно испортились и супруги были вынуждены покинуть королевство.