Нетаньяху прокомментировал требования ХАМАС по обмену заложниками

Требования палестинской группировки ХАМАС по обмену заключенными и заложниками являются неприемлемыми, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с депутатами партии «Ликуд».

© Zuma/ТАСС

Накануне глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания призвал к полному прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск с территории анклава.

«У ХАМАС есть требования, которые мы не примем», — отметил Нетаньяху.

Премьер пояснил, что Тель-Авив примет условия движения, если они будут похожи на те, что были в предыдущем соглашении.

Напомним, что соглашение о первом перемирии было достигнуто в конце ноября. Стороны прекратили боевые действия, обменялись заложниками. Кроме того, в анклав была доставлена гуманитарная помощь в больших объемах.