Нетаньяху прокомментировал требования ХАМАС по обмену заложниками
Требования палестинской группировки ХАМАС по обмену заключенными и заложниками являются неприемлемыми, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с депутатами партии «Ликуд».
Накануне глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания призвал к полному прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск с территории анклава.
«У ХАМАС есть требования, которые мы не примем», — отметил Нетаньяху.
Премьер пояснил, что Тель-Авив примет условия движения, если они будут похожи на те, что были в предыдущем соглашении.
Напомним, что соглашение о первом перемирии было достигнуто в конце ноября. Стороны прекратили боевые действия, обменялись заложниками. Кроме того, в анклав была доставлена гуманитарная помощь в больших объемах.
Ранее в МИД Катара сообщили, что лидеры ХАМАС дали предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными.