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Болгарские фермеры проведут новую масштабную акцию протеста

Инициативный комитет болгарских фермеров запланировал на вторник, 6 февраля, масштабные акции протеста по всей стране с использованием тяжелой техники и блокированием дорог. Об этом пишет Болгарское национальное радио.

В европейском стране анонсировали масштабную акцию протеста фермеров
© ТАСС/Zuma

Ранее правительство пообещало выделить 150 млн левов (7,6 млрд рублей) в качестве помощи животноводам и фермерам.

На фоне этого, в понедельник, 5 февраля, аграрии провели пикет перед зданием министерства. Они потребовали уволить главу Минсельхоза Кирила Вытева до 11 февраля, разбросали перед зданием солому и разлили молоко.

Фермеры заявили, что им нужны не деньги в виде подачек, а конкретные меры и благоприятная для аграрного сектора политика. Они отметили, что Брюсселю не следует мерить одной меркой все страны и повсеместно внедрять единую аграрную политику.

Фермеры стали новой угрозой для европейских властей

Напомним, что в последнее время выступления фермеров происходили и происходят в Германии, Польше, Нидерландах и ряде других стран. Аграрии призывают глав государств и правительств снять многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить импорт дешевой иностранной продукции.

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