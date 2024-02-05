В европейском стране анонсировали масштабную акцию протеста фермеров

Инициативный комитет болгарских фермеров запланировал на вторник, 6 февраля, масштабные акции протеста по всей стране с использованием тяжелой техники и блокированием дорог. Об этом пишет Болгарское национальное радио.

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Ранее правительство пообещало выделить 150 млн левов (7,6 млрд рублей) в качестве помощи животноводам и фермерам.

На фоне этого, в понедельник, 5 февраля, аграрии провели пикет перед зданием министерства. Они потребовали уволить главу Минсельхоза Кирила Вытева до 11 февраля, разбросали перед зданием солому и разлили молоко.

Фермеры заявили, что им нужны не деньги в виде подачек, а конкретные меры и благоприятная для аграрного сектора политика. Они отметили, что Брюсселю не следует мерить одной меркой все страны и повсеместно внедрять единую аграрную политику.