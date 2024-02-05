Франция не предоставила доказательств своих слов о «гуманитарных работниках»
МИД Франции не стал предоставлять никаких доказательств того, погибшие на Украине граждане являлись «гуманитарными работниками». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.
Напомним, что ранее Франция заявила о начале расследования в отношении двух случаев смерти своих граждан на Украине. По версии французской стороны, погибшие занимались на Украине гуманитарной деятельностью. В свою очередь, российская сторона назвала погибших иностранными наемниками в рядах ВСУ.
Позже из-за гибели граждан Франции в результате российских ударов посол РФ в Париже Алексей Мешков был вызван в министерство иностранных дел Франции.
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