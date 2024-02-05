Байден позвонит британскому королю Карлу III

Американский президент Джо Байден заявил, что намерен поговорить с британским королем Карлом III, у которого выявили рак. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам президента США, он обеспокоен состоянием здоровья короля Великобритании. В Белом доме также отметили, что Байден только узнал о болезни Карла III.

"Я беспокоюсь за него", - сообщил Байден.

До этого сообщалось, что принц Гарри намерен прилететь в Великобританию из США и навестить своего отца, короля Карла III.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца опубликовала заявление, согласно которому врачи выявили у короля рак. Во время одной из процедур, проведенных в связи с доброкачественным увеличением у монарха предстательной железы, специалисты обратили внимание на другую "вызвавшую озабоченность" проблему. В результате тестов стало ясно, что у Карла III рак.