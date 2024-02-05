Новым владельцем виллы Березовского во Франции стал уроженец Украины
Новым владельцем виллы беглого российского бизнесмена Бориса Березовского «Шато де ла Гаруп» во Франции, которую конфисковали в 2015 году, стал миллиардер и со-основатель мессенджера WhatsApp Ян Кум. Об этом сообщает Nice Matin.
По данным агентства, Кум приобрел виллу за почти 65 миллионов евро.
«Очень "приятная сделка", когда вы знаете, что "Шато де ла Гаруп" была оценена в 158 миллионов евро. Но даже при высокой цене у Кума более чем достаточно денег, чтобы позволить себе эту жемчужину Французской Ривьеры. В 2017 году 47-летний украинец, который живет в США с 1990-х годов, продал Whatsapp Facebook* за 19 миллиардов долларов»», — говорится в тексте.
На данный момент, по информации Nice Matin, состояние Кума оценивается в 14 миллиардов долларов.
Напомним, что власти Франции конфисковали виллу Березовского в 2015 году в рамках дела об отмывании денег и через два года после смерти россиянина. На территории резиденции на мысе Антиб помимо основного здания располагаются пять построек для слуг, ландшафтный парк площадью в десять гектаров с бассейном, джакузи и теннисным кортом.
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России