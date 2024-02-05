Новым владельцем виллы Березовского во Франции стал уроженец Украины

«Очень "приятная сделка", когда вы знаете, что "Шато де ла Гаруп" была оценена в 158 миллионов евро. Но даже при высокой цене у Кума более чем достаточно денег, чтобы позволить себе эту жемчужину Французской Ривьеры. В 2017 году 47-летний украинец, который живет в США с 1990-х годов, продал Whatsapp Facebook* за 19 миллиардов долларов»», — говорится в тексте.