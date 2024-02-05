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Новым владельцем виллы Березовского во Франции стал уроженец Украины

Новым владельцем виллы беглого российского бизнесмена Бориса Березовского «Шато де ла Гаруп» во Франции, которую конфисковали в 2015 году, стал миллиардер и со-основатель мессенджера WhatsApp Ян Кум. Об этом сообщает Nice Matin.

Новым владельцем виллы Березовского во Франции стал уроженец Украины
© Соцсети

По данным агентства, Кум приобрел виллу за почти 65 миллионов евро.

«Очень "приятная сделка", когда вы знаете, что "Шато де ла Гаруп" была оценена в 158 миллионов евро. Но даже при высокой цене у Кума более чем достаточно денег, чтобы позволить себе эту жемчужину Французской Ривьеры. В 2017 году 47-летний украинец, который живет в США с 1990-х годов, продал Whatsapp Facebook* за 19 миллиардов долларов»», — говорится в тексте.

На данный момент, по информации Nice Matin, состояние Кума оценивается в 14 миллиардов долларов.

Напомним, что власти Франции конфисковали виллу Березовского в 2015 году в рамках дела об отмывании денег и через два года после смерти россиянина. На территории резиденции на мысе Антиб помимо основного здания располагаются пять построек для слуг, ландшафтный парк площадью в десять гектаров с бассейном, джакузи и теннисным кортом.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

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