Число погибших в результате лесных пожаров в Чили достигло 122

Не менее 122 человек погибли в результате лесных пожаров в Вальпараисо. Об этом сообщила служба судмедэкспертов.

По ее информации, "к 12:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) 5 февраля поступили тела 122 тела погибших".

Как уточнили судмедэксперты, были опознаны 32 тела. Ранее сообщалось о 112 погибших.