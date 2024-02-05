В Швеции анонсировали скорое решение по делу о диверсии на «Северных потоках»

Прокурор Матс Юнгквист, расследующий в Швеции дело о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил, что решение по нему «уже на подходе». Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, Юнгквист указал, что не может назвать точную дату, но решение «в любом случае уже на подходе». Он допустил, что это может произойти уже на этой неделе.

При этом прокурор не уточнил о чем именно идет речь — закрытии расследования или возбуждении уголовного дела. Швеция проводит расследование в тесном сотрудничестве с прокуратурой Германии.