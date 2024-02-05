Венгрия выступила против новых антироссийских санкций Евросоюза

Будапешт не допустит новых санкций против РФ в энергетике и атомной промышленности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Газета.Ru
«Мы считаем, что санкционная политика провалилась, поэтому мы не видим смысла в принятии новых пакетов санкций», — изложил Сийярто позицию Венгрии. ТАСС
Он отметил, что на переговорах в Брюсселе Венгрия ясно дала понять, что "не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС". Москва24