Венгрия выступила против новых антироссийских санкций Евросоюза

Будапешт не допустит новых санкций против РФ в энергетике и атомной промышленности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Газета.Ru

«Мы считаем, что санкционная политика провалилась, поэтому мы не видим смысла в принятии новых пакетов санкций», — изложил Сийярто позицию Венгрии. ТАСС