Названа причина конфликта Токаева с уволенным премьером Казахстана

Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сменить правительство обусловлено невыполнением экономической программы главы государства. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил аспирант факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, специалист по Казахстану Роман Юнеман.

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Он прокомментировал решение Токаева отправить в отставку правительство Казахстана во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Он отметил, что кабинет Смаилова не обеспечивал выполнение заявленных казахстанским президентом целей по индустриализации страны и обеспечению экономического роста.

Также эксперт указал на рекордную инфляцию в Казахстане среди стран ЕАЭС в декабре 2023 года и коммунальный кризис в стране.

«Токаев вынужден менять команду — в противном случае проблемы будут бить все сильнее по его собственному рейтингу. Если новому правительству удастся хотя бы остановить серию аварий в ЖКХ и снизить инфляцию, это уже будет серьезным прогрессом», — подчеркнул политолог.

5 февраля Токаев отправил в отставку правительство Казахстана во главе со Смаиловым. В начале сентября 2023 года глава Казахстана также провел массовые перестановки в кабмине. В результате часть членов правительства сменила должности, а некоторые из них лишились работы.