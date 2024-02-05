Бегемоты Пабло Эскобара захватили Амазонку в Колумбии

В Колумбии «бегемоты Пабло Эскобара» захватывают все больше территорий и нападают на людей, передает Daily Mail. Животные, никогда ранее не встречавшиеся в стране, облюбовали крупнейшую реку страны Амазонку, а власти разрабатывают план борьбы с ними.

Как отмечает британское издание, бегемоты представляют серьезную опасность для всей экосистемы страны. Животные оккупировали часть страны благодаря небезызвестному наркобарону Пабло Эскобару — он устроил свой зоопарк в 1980-х годах и завез бегемотов, ранее никогда не обитавших в этом регионе. Последние, оставшись без человеческого надзора, размножились и стали настоящей угрозой не только для остальных животных и некоторых видов растений, но и для людей. Этот вид считается крайне опасным и агрессивным, а случаи нападения на случайных жителей страны участились.

Опасаясь последствий, власти Колумбии решили, что эффективной стратегией противодействия инвазивному виду станет стерилизация. Однако проблема заключается в том, что такой вид операции стоит немалых денег — около $10 тысяч. Прогнозы специалистов неутешительные. По их словам, если не вмешаться, то количество особей увеличится до 1000 к 2035 году.