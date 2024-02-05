В Грузии решили ужесточить контроль на границе

«Проверку проходят все. Пограничный контроль значительно ужесточен, чем это было два и три года назад», — сказал он.

5 февраля в СГБ Грузии сообщили о задержании груза со взрывчаткой, которую отправляли из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Как пояснили в ведомстве, в ходе следственных действий силовики изъяли 12 единиц взрывных устройств, начиненных взрывчатым веществом C4 и замаскированных под аккумуляторы для электромобиля. В СГБ также уточнили, что к переправке груза оказались причастны семь человек из Грузии, трое с Украины и двое из Армении.