Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал призывы запретить журналисту Такеру Карлсону въезд в США, если он возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Карлсон приехал в РФ. В американских СМИ предположили, что целью его поездки является интервью с Путиным. При этом сам журналист не подтвердил и не опроверг эту информацию. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина «трясет». Также стали звучат призывы запретить ему въезд в США, если это произойдет.

Американский журналист Брайан Крассенштейн осудил эту идею, заявив, что людям, которые ее продвигают не важны свободы. Кроме того он напомнил, что журналисты США десятилетиями берут интервью у любых спикеров независимо от их взглядов.

«Я согласен с этой позицией», — отреагировал на его слова Маск.