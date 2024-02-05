Маск раскритиковал призывы запретить Карлсону въезд в США из-за интервью с Путиным
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал призывы запретить журналисту Такеру Карлсону въезд в США, если он возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что Карлсон приехал в РФ. В американских СМИ предположили, что целью его поездки является интервью с Путиным. При этом сам журналист не подтвердил и не опроверг эту информацию. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина «трясет». Также стали звучат призывы запретить ему въезд в США, если это произойдет.
Американский журналист Брайан Крассенштейн осудил эту идею, заявив, что людям, которые ее продвигают не важны свободы. Кроме того он напомнил, что журналисты США десятилетиями берут интервью у любых спикеров независимо от их взглядов.
«Я согласен с этой позицией», — отреагировал на его слова Маск.
Напомним, что речь о возможности интервью Карлсона с Путиным идет еще с сентября 2023 года. Тогда журналист в беседе со швейцарским журналом Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет со стороны властей США.