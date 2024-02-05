Венгерский парламент не смог ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за отсутствия кворума. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, внеочередное заседание парламента было созвано по инициативе группы депутатов от оппозиционных партий. Оно было назначено на 13.00 (15.00 мск) 5 февраля.

Журналисты пояснили, что оно было признано несостоявшимся еще на этапе утверждения повестки дня: для утверждения тем заседания был необходим кворум, а депутаты правящих партий (148 человек) не посчитали нужным явиться в зал.

Напомним, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман неоднократно отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так сильно затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.