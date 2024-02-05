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Самые яркие наряды "Грэмми"

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Майли Сайрус Хайди Клум, Кармен Электра на красной дорожке
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Майли Сайрус Хайди Клум, Кармен Электра на красной дорожке 
© globallookpress.com
Тейлор Свифт блистала в белом платье без бретелек и длинных черных перчатках
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Тейлор Свифт блистала в белом платье без бретелек и длинных черных перчатках 
© globallookpress.com
Пэрис Хилтон появилась на красной дорожке в полупрозрачном платье с необчным рисунком
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Пэрис Хилтон появилась на красной дорожке в полупрозрачном платье с необчным рисунком 
© globallookpress.com
Кармен Электра во время вечеринки Jam for Janie GRAMMY Awards Viewing Party
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Кармен Электра во время вечеринки Jam for Janie GRAMMY Awards Viewing Party 
© globallookpress.com

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Реп-исполнительница Доджа Кэт
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Реп-исполнительница Доджа Кэт  
© globallookpress.com
Жанель Монэ предстала перед фотографами в необычном топе с огромными цветами
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Жанель Монэ предстала перед фотографами в необычном топе с огромными цветами 
© globallookpress.com
Виктория Моне на красной дорожке
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Виктория Моне на красной дорожке 
© globallookpress.com
Фантазия Баррино на красной дорожке
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Фантазия Баррино на красной дорожке 
© globallookpress.com
Холли Бэйли пришла на "Грэмми" в ярком платье с большим вырезом
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Холли Бэйли пришла на "Грэмми" в ярком платье с большим вырезом 
© globallookpress.com

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Билли Айлиш в куртке Барби
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Билли Айлиш в куртке Барби  
© globallookpress.com
Дуа Липа на красной дорожке
11/17
Дуа Липа на красной дорожке 
© globallookpress.com
Рэп-исполнительница Ice Space
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Рэп-исполнительница Ice Space 
© globallookpress.com
Хайди Клум пришла на церемонию в довольно откровенном наряде
13/17
Хайди Клум пришла на церемонию в довольно откровенном наряде 
© globallookpress.com
Американская исполнительница Лэйни Уилсон
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Американская исполнительница Лэйни Уилсон  
© globallookpress.com

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Аврил Лавин не изменяет своему яркому стилю
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Аврил Лавин не изменяет своему яркому стилю 
© globallookpress.com
Рэп-исполнительница Coi Leray блистала на "Грэмми" в полупрозрачном платье
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Рэп-исполнительница Coi Leray блистала на "Грэмми" в полупрозрачном платье 
© globallookpress.com
Майли Сайрус на красной дорожке
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Майли Сайрус на красной дорожке 
© globallookpress.com

В Лос-Анжелесе завершилась 66-я церемония вручения премии "Грэмми". Одним из главных триумфаторов стала звезда альтернативного хип-хопа SZA, которая получила сразу 3 золотых граммафона. Культовые рокеры из Metallica были отмечены наградой "Лучшее исполнение в стиле хэви-метал" за альбом 72 Seconds.

Сразу двумя наградами за "Лучшую запись года" и "Лучшую поп-песню" удостоилась Майли Сайрус. Сингл Flowers подарил певице первое "Грэмми" за двадцатилетнюю карьеру.

Тейлор Свифт также получила сразу две награды за альбом Midnights.

"Лучшим танцевальным хитом" стал сингл Padam Padam Кайли Миноуг.

Но все же главным триумфатором премии стала рок-группа Boygrnius. Девушки получили сразу три статуэтки "Грэмми": "Альтернативный альбом года", "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение в рок-музыке".

Конечно же, без внимания прессы не остались яркие наряды прекрасных дам, приглашенных на церемонию вручения престижной музыкальной премии. На красной дорожке блистали Аврил Лавин, Тейлор Свифт, Пэрис Хилтон, Билли Айлиш, Майли Сайрус.

Как выглядели звезды 66-й церемонии вручения премии "Грэмми" — в галерее "Рамблера".

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Билли Айлиш
Майли Сайрус
Аврил Лавин
Пэрис Хилтон
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