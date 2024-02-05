Самые яркие наряды "Грэмми"

В Лос-Анжелесе завершилась 66-я церемония вручения премии "Грэмми". Одним из главных триумфаторов стала звезда альтернативного хип-хопа SZA, которая получила сразу 3 золотых граммафона. Культовые рокеры из Metallica были отмечены наградой "Лучшее исполнение в стиле хэви-метал" за альбом 72 Seconds.

Сразу двумя наградами за "Лучшую запись года" и "Лучшую поп-песню" удостоилась Майли Сайрус. Сингл Flowers подарил певице первое "Грэмми" за двадцатилетнюю карьеру.

Тейлор Свифт также получила сразу две награды за альбом Midnights.

"Лучшим танцевальным хитом" стал сингл Padam Padam Кайли Миноуг.

Но все же главным триумфатором премии стала рок-группа Boygrnius. Девушки получили сразу три статуэтки "Грэмми": "Альтернативный альбом года", "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение в рок-музыке".

Конечно же, без внимания прессы не остались яркие наряды прекрасных дам, приглашенных на церемонию вручения престижной музыкальной премии. На красной дорожке блистали Аврил Лавин, Тейлор Свифт, Пэрис Хилтон, Билли Айлиш, Майли Сайрус.