Американский предприниматель Илон Маск оценил предложение запретить въезд в США журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону за посещение России. В посте, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter), он не поддержал эту идею.

«Согласен», — прокомментировал бизнесмен публикацию журналиста Брайана Красенштейна, который раскритиковал предложение запретить въезд Карлсону в США из-за возможного интервью с президентом России Владимиром Путиным.

В посте журналист, в частности, заявил, что эта идея противоречит принципам свободы информации.

Ранее американский политолог Уильям Кристол в своем аккаунте в X предложил запретить въезд в США журналисту из-за его возможного интервью с российским лидером.

«Возможно, нам нужно полностью запретить Такеру Карлсону въезд в Соединенные Штаты до тех пор, пока представители нашей страны не разберутся, что происходит», — написал он.