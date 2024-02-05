На Украину прибыл глава МИД Португалии

На Украину прибыл министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью. Об этом глава МИД сообщил на своей странице в соцсети X.

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Он отметил, что прибыл в Киев вместе с министром образования Жоау Костой, чтобы «подтвердить поддержку восстановления Украины».