В Грузии рассказали подробности инцидента с миной в 2023 году

"Как предполагают эксперты и военные, ее (мину - прим. ТАСС) принесло течением Черного моря из эпицентра боевых действий, то есть из Украины. Мы не сможем сказать, чья эта мина, потому что территорию минировали как украинцы, так и русские", - сказал Гомелаури.