Итальянские протестующие фермеры выдвинулись в сторону Рима на 200 тракторах
Итальянские фермеры выдвинулись в сторону Рима на 200 тракторах, они планируют организовать постоянную акцию протеста против политики, наносящей ущерб национальной агропромышленности.
Об акции протеста рассказал представитель объединённого комитета протестующих Галгано Палаферри.
«Колонна прибудет в понедельник вечером, сейчас идут переговоры с полицией для определения места нашей стоянки на одной из двух трасс у города», — сообщил он РИА Новости.
Фермеры выдвинулись из южных провинций Тосканы, к ним присоединяться коллеги из других регионов юга страны. На сельхозтехнику они погрузили воду и продукты для проведения многодневного протеста.
Ранее в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.