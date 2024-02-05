В Ереване спасатели нашли выживших после взрыва

Из-под завалов в Ереване извлекли двух мужчин, пострадавших в результате взрыва. Об этом сообщает 24news.am.

Как сообщили спасатели, оба мужчины находятся в сознании. Спасенные - пожилой отец и его 34-летний сын. Под завалами остается женщина.

Днем в понедельник, 5 февраля, в Ереване в результате взрыва обрушились два здания в частном секторе. Под завалами оказались несколько человек, спасатели слышали их голоса.