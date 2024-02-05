Трамп признался в симпатии к Си Цзиньпину

Бывший президент США Дональд Трамп признался в том, что он испытывает симпатию к китайскому лидеру Си Цзиньпину. При этом, напоминает Politico, он намерен ввести высокие пошлины на китайские товары в случае победы на президентских выборах в 2024 году.