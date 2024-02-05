Обзор иноСМИ: «шокирующая» экономика РФ и детали 13-го пакета санкций

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FT: экспертов шокировала устойчивость российской экономики

Российская экономика не просто выдержала натиск западных санкций, теперь она превосходит многие западные страны по паритету покупательной способности, пишет Financial Times. Международный валютный фонд (МВФ) недавно пересмотрел свой прогноз роста ВВП России до 2,6 процента, что на 1,5 процентного пункта больше, чем эксперты прогнозировали в октябре прошлого года.

Как отмечает FT, устойчивость экономики РФ ошеломила многих экономистов, считавших, что даже первый раунд санкций может привести к катастрофическому спаду. Вместо этого Кремль выбрался из рецессии, уклоняясь от попыток Запада ограничить российские доходы от продажи энергоносителей, и смог нарастить расходы на оборону. Речь идет не только о производстве техники, но и о социальных выплатах участникам СВО и их семьям, а также о расходах на новые регионы. Значительное увеличение военных расходов знаменует собой «разительный прорыв в посткоммунистическом развитии России», заявили эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в своем недавнем докладе. В 2023 году доходы РФ от энергетики достигли 8,8 триллиона рублей - это примерно на четверть меньше рекордного результата 2022-го, но выше среднего показателя за последние десять лет.

Власти Северной Ирландии допустили отделение от Британии

Новый первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил «категорически не согласна» с утверждением правительства Великобритании, что референдума о единстве Ирландии не будет в течение еще многих десятилетий. Об этом сообщает Sky News.

В начале 2023-го традиционный ежегодный опрос общественного мнения в Северной Ирландии впервые за долгое время показал рост сторонников выхода из состава Британии и присоединения к Ирландии. В 2024-м в правительстве Великобритании заявили, что не видят «реальной перспективы» референдума по этой теме. О’Нил заявила, что не согласна с этим. По словам О’Нил, сам факт, что первым министром стала она, политик-националист, «демонстрирует изменения». По мнению министра, Северная Ирландия «переживает десятилетие возможностей».

СМИ узнали детали нового пакета санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) не будет добавлять новых запретов на импорт в свой следующий пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

По словам собеседников агентства, 13-й пакет санкций уже принимает свою окончательную форму. Ожидается, что он будет одобрен к годовщине конфликта - 24 февраля. Источник Reuters заявил, что черные списки ЕС пополнятся «сотнями» юридических и физических лиц, но без каких-либо громких имен. В то же время ЕС расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не могут продавать товары двойного назначения. После принятия 13-го пакета санкций ЕК быстро предложит 14-й пакет, который уже может включать некоторые новые запреты на импорт, отмечает Reuters. Однако в Брюсселе считают, что вариантов осталось мало - меры против российского ядерного топлива и сжиженного природного газа (СПГ) пока считаются не обсуждаемыми.

«Россия - не враг Британии»

Лидер британской правой партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Россия - не враг Великобритании. В эфире GB News он призвал «перестать говорить о войне с Россией».

По мнению Куртена, деэскалация украинского кризиса будет возможна, если все стороны сядут за стол переговоров. Также политик заявил, что британская армия не готова к боевым действиям, а новобранцы не идут в вооруженные силы так активно, как раньше. По его мнению, сейчас британскую армию больше волнуют феминизм, движение Black Lives Matter и права меньшинств, чем «сильные, мужественные солдаты».

«Су-57 - самый быстрый истребитель в мире»

Планируется, что с 2025 года ВВС России начнут получать усовершенствованный вариант истребителя пятого поколения Су-57, Су-57М, оснащенный новым двигателем АЛ-51Ф, пишет Military Watch Magazine. Ожидается, что АЛ-51Ф позволит истребителю летать без использования форсажных камер на скоростях в два Маха (680 метров в секунду или 2448 километров в час) и более.