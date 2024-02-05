Новые санкции ЕС затронут десятки физических и юридических лиц

Bloomberg: новые санкции Евросоюза затронут десятки физических и юридических лиц
Новые санкции Европейского союза затронут десятки физических и юридических лиц из России.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
В материале говорится также о разработке новых экономических ограничений. При этом уточняется, что их вряд ли завершат к 24 февраля.
По данным агентства, страны G7 работают над подготовкой собственного пакета мер к 24 февраля.
Ранее Politico писала, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза по большей части будет «символическим».