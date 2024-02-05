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Bloomberg: новые санкции Евросоюза затронут десятки физических и юридических лиц

Новые санкции Европейского союза затронут десятки физических и юридических лиц из России.

Новые санкции ЕС затронут десятки физических и юридических лиц
© RT на русском

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В материале говорится также о разработке новых экономических ограничений. При этом уточняется, что их вряд ли завершат к 24 февраля.

По данным агентства, страны G7 работают над подготовкой собственного пакета мер к 24 февраля.

Ранее Politico писала, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза по большей части будет «символическим».

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