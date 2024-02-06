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Интуристов в РФ стало больше: Откуда приезжают классические туристы

<p>Запуск электронной визы привел к&nbsp;росту числа иностранных гостей в&nbsp;<strong>России</strong>, особенно выделяясь в&nbsp;четвертом квартале 2023 года, когда количество посетителей неожиданно сравнялось с&nbsp;летними пиками, несмотря на&nbsp;обычно медленный сезон для туризма.</p> <p>Отчеты <strong>Погранслужбы ФСБ РФ</strong>&nbsp;показывают, что в&nbsp;2023 году Россию посетило 15,5&nbsp;миллиона иностранцев по&nbsp;различным причинам, на&nbsp;2,4&nbsp;миллиона больше, чем в&nbsp;предыдущем году, согласно информации от&nbsp;АТОР. Основная часть этих визитов пришлась на&nbsp;граждан из&nbsp;стран Центральной Азии&nbsp;&mdash; <strong>Казахстана</strong>, Узбекистана, <strong>Таджикистана</strong>, Киргизии, а&nbsp;также на&nbsp;возвращение посетителей из&nbsp;<strong>Китая</strong> после пандемии, с общим числом визитов, значительно превосходящим прошлогодние показатели, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id257357-kak-vvedenie-elektronnoj-vizy-povlijalo-na-turpotok-v-rossiju?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Заинтересованность иностранных гостей в&nbsp;посещении <strong>России</strong> в&nbsp;2023 году проявилась в&nbsp;трехкратном увеличении количества туристических поездок по&nbsp;сравнению с&nbsp;2022 годом, достигнув 670,7 тысяч. Особенно примечательным стал четвертый квартал, когда интерес к&nbsp;зимним путешествиям в&nbsp;Мурманск и&nbsp;Карелию способствовал превышению числа туристов даже над летними показателями. При этом большинство <strong>иностранных </strong>посетителей прибыли в&nbsp;Россию не&nbsp;только за&nbsp;туристическим опытом, но&nbsp;и&nbsp;по&nbsp;личным, деловым и&nbsp;другим причинам.</p> <p><strong>Александр Мусихин</strong>, вице-президент АТОР по&nbsp;въездному туризму и&nbsp;гендиректор &laquo;Интуриста&raquo;, отметил, что осеннее увеличение числа иностранных туристов было обеспечено благодаря внедрению электронной визы, сделавшей этот период таким&nbsp;же популярным, как <strong>летний сезон</strong>. Несмотря на&nbsp;это, большая часть поездок осуществлялась с&nbsp;не&nbsp;туристическими, а&nbsp;личными и&nbsp;деловыми <strong>намерениями</strong>.</p> <p>Китай стал ключевым источником классических <strong>туристических </strong>визитов в&nbsp;2023 году, благодаря возобновлению безвизового режима для туристических групп. В&nbsp;то&nbsp;же время, экскурсионный туризм из&nbsp;других популярных стран, таких как <strong>Германия </strong>и<strong>&nbsp;Турция</strong>, в&nbsp;большей степени был непохож на&nbsp;туристический. Туроператоры считают, что рынки Турции и&nbsp;ОАЭ имеют потенциал для роста въездного туризма в&nbsp;<strong>Россию </strong>с&nbsp;введением электронной визы.</p>

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