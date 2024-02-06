Интуристов в РФ стало больше: Откуда приезжают классические туристы

<p>Запуск электронной визы привел к росту числа иностранных гостей в <strong>России</strong>, особенно выделяясь в четвертом квартале 2023 года, когда количество посетителей неожиданно сравнялось с летними пиками, несмотря на обычно медленный сезон для туризма.</p> <p>Отчеты <strong>Погранслужбы ФСБ РФ</strong> показывают, что в 2023 году Россию посетило 15,5 миллиона иностранцев по различным причинам, на 2,4 миллиона больше, чем в предыдущем году, согласно информации от АТОР. Основная часть этих визитов пришлась на граждан из стран Центральной Азии — <strong>Казахстана</strong>, Узбекистана, <strong>Таджикистана</strong>, Киргизии, а также на возвращение посетителей из <strong>Китая</strong> после пандемии, с общим числом визитов, значительно превосходящим прошлогодние показатели, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id257357-kak-vvedenie-elektronnoj-vizy-povlijalo-na-turpotok-v-rossiju?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Заинтересованность иностранных гостей в посещении <strong>России</strong> в 2023 году проявилась в трехкратном увеличении количества туристических поездок по сравнению с 2022 годом, достигнув 670,7 тысяч. Особенно примечательным стал четвертый квартал, когда интерес к зимним путешествиям в Мурманск и Карелию способствовал превышению числа туристов даже над летними показателями. При этом большинство <strong>иностранных </strong>посетителей прибыли в Россию не только за туристическим опытом, но и по личным, деловым и другим причинам.</p> <p><strong>Александр Мусихин</strong>, вице-президент АТОР по въездному туризму и гендиректор «Интуриста», отметил, что осеннее увеличение числа иностранных туристов было обеспечено благодаря внедрению электронной визы, сделавшей этот период таким же популярным, как <strong>летний сезон</strong>. Несмотря на это, большая часть поездок осуществлялась с не туристическими, а личными и деловыми <strong>намерениями</strong>.</p> <p>Китай стал ключевым источником классических <strong>туристических </strong>визитов в 2023 году, благодаря возобновлению безвизового режима для туристических групп. В то же время, экскурсионный туризм из других популярных стран, таких как <strong>Германия </strong>и<strong> Турция</strong>, в большей степени был непохож на туристический. Туроператоры считают, что рынки Турции и ОАЭ имеют потенциал для роста въездного туризма в <strong>Россию </strong>с введением электронной визы.</p>