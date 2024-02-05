В одном из районов Еревана произошел взрыв. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря МВД Нарека Саркисаяна.

Отмечается, что инцидент произошел в Эребуни на улице Нор Ареш 34. Согласно предварительной информации, в результате взрыва рухнули один или два дома, под завалами находятся два человека.

В пресс-службе МВД Армении отметили, что сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке произошел взрыв на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Замглавы МЧС Киргизии Урмат Шамырканов заявил, что инцидент зафиксирован на мельнице, измельчающей уголь.