В одном из районов Еревана прогремел взрыв
В одном из районов Еревана произошел взрыв. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря МВД Нарека Саркисаяна.
Отмечается, что инцидент произошел в Эребуни на улице Нор Ареш 34. Согласно предварительной информации, в результате взрыва рухнули один или два дома, под завалами находятся два человека.
В пресс-службе МВД Армении отметили, что сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось, что в Бишкеке произошел взрыв на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Замглавы МЧС Киргизии Урмат Шамырканов заявил, что инцидент зафиксирован на мельнице, измельчающей уголь.
Шамырканов назвал взрыв очень сильным. Он отметил, что из-за инцидента железную крышу площадью 650-680 квадратных метров «полностью разворотило». Замглавы МЧС отметил, что осколки окон и части крыши разлетелись на сотни метров.