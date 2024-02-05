$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

На Украине продлят военное положение и мобилизацию

Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине зарегистрированы на сайте Верховной рады 5 февраля, инициатором выступил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения на Украине
© Газета.Ru

Законопроекты на сайте представлены без пояснительной записки, поэтому пока неизвестно, до какого периода предлагается продлить мобилизацию и военное положение в республике.

Депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что продлить могут на 90 дней, до 13 мая.

В конце января депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявляла, что в новой версии украинского законопроекта о мобилизации по-прежнему есть нарушения норм конституции страны.

Так, парламентарий обратила внимание на то, что в проекте закона отсутствуют сроки, в которые должна пройти мобилизация.

На Украине с 24 февраля 2022 года — с начала российской спецоперации — введен режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в ноябре 2023 года — до 14 февраля.

В мире
Ярослав Железняк
Ирина Фриз
Владимир Зеленский
Верховная Рада
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости