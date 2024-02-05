Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения на Украине

Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине зарегистрированы на сайте Верховной рады 5 февраля, инициатором выступил президент страны Владимир Зеленский.

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Законопроекты на сайте представлены без пояснительной записки, поэтому пока неизвестно, до какого периода предлагается продлить мобилизацию и военное положение в республике.

Депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что продлить могут на 90 дней, до 13 мая.

В конце января депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявляла, что в новой версии украинского законопроекта о мобилизации по-прежнему есть нарушения норм конституции страны.

Так, парламентарий обратила внимание на то, что в проекте закона отсутствуют сроки, в которые должна пройти мобилизация.