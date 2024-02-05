Во время визитов в Польшу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ее разговоры прослушивались. Об этом со ссылкой на данные Gazeta Wyborcza пишет РИА Новости.

Польское издание утверждает, что прослушивающие устройства были установлены в одном из варшавских отелей в период, когда у власти в Польше была партия «Право и справедливость». И особый интерес для спецслужб представляли встречи Тихановской с оппозиционными политиками.

К делу может быть причастен депутат Иоахим Брудзиньский, а также бывший заместитель главы МВД Мачей Вонсик. Брудзиньский попал под подозрение из-за того, что говорил, что на встрече с участием Тихановской будет «санитарный врач».

«На неформальном языке спецслужб это означает, что в зале, где проводились переговоры, установлена прослушка или же что среди обслуживающего персонала есть агенты Агентства внутренней безопасности», - говорится в статье.

При этом Вонсик и Брудзиньский отвергли все обвинения.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной соперник от оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. Также республику покинули и другие представители оппозиции.