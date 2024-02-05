Трамп против Байдена: американские СМИ о сделке по Украине и американской границе

Сенат США согласовал двухпартийный законопроект на 118 миллиардов долларов, объединяющий финансирование Украины, Израиля и укрепление южной границы Штатов. Американские СМИ рассказали, что принять этот законопроект активно мешает экс-президент Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс «как можно скорее», принять законопроект, сообщает Reuters. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что документ «обречен на провал». По его словам, законопроект «даже хуже», чем ожидали республиканцы, и он не приблизит прекращение «пограничной катастрофы, которую создал президент».

Однако если законопроект станет законом, это ознаменует самые значительные изменения в миграционной и пограничной политике США за последние десятилетия, отмечает Reuters. Прогрессивные демократы недовольны, что эта мера никак не обеспечивает путь к гражданству для 11 миллионов людей без документов, которые жили в США в течение многих лет, включая людей, которых привезли в Штаты еще детьми.

Сенатор Кирстен Синема сообщила журналистам, что закон обеспечит безопасность южной границы США, в том числе потребует от Министерства внутренней безопасности временно закрывать границу для мигрантов, если будет совершаться более пяти тысяч попыток пересечения в день в течение недели.

Помимо 20,23 миллиарда долларов на безопасность границ, законопроект включает 60,06 миллиарда на поддержку Украины, 14,1 миллиарда для Израиля, 2,44 миллиарда долларов Центральному командованию США из-за конфликта в Красном море и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, «сталкивающихся с агрессией со стороны Китая». Дополнительные десять миллиардов долларов пойдут на гуманитарную помощь гражданским лицам в зонах конфликтов, в том числе на Украине и в секторе Газа.

Сторонники законопроекта заявляют, что он положит конец спорной практике «поймай и отпусти», которая, по мнению критиков, способствует увеличению количества нелегальных иммигрантов, прибывающих на южную границу, отмечает CNBC. Если законопроект примут, решения по делам о предоставлении убежища будут выносить быстро вместо быстрого освобождения задержанных нелегалов и разрешения им оставаться в США в течение многих лет, пока они ожидают слушаний.

Трамп назвал соглашение о границе слишком слабым, и его оппозиция угрожает сорвать принятие закона, подчеркивает CNN. Республиканцы рискуют бросить вызов Трампу, если поддержат законопроект. Если же Конгресс не сможет принять его, то сенаторам придется решить, стоит ли пытаться передать помощь Украине, Израилю и Тайваню отдельно от пограничных и иммиграционных мер.