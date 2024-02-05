Politico: Байден нецензурно высказался об израильском премьере

Президент США Джо Байден нецензурно высказался об израильском премьер-министре Биньямине Нетаньяху. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на собственный источник в Белом доме.

«Он [Байден]... в частном порядке называл израильского премьер-министра «чертовым плохим парнем», – говорится в публикации.

По информации издания, Джо Байден относится с подозрением к Нетаньяху, это характерно для всех в Белом доме и демократов.

Кроме того, Politico, ссылаясь на свои инсайды, знакомые с высказываниями Байдена, сообщает, что за закрытыми дверями президент активно использует нецензурную брань. В частности, Байден называл Трампа «больным придурком» перед своими друзьями и близкими помощниками, а также не так давно обозвал его «чертовым засранцем».

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс в ответ заявил, что президент США не произносил подобных высказываний и не склонен к таким оценкам.