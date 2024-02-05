Politico: Байден нецензурно высказался об израильском премьере
Президент США Джо Байден нецензурно высказался об израильском премьер-министре Биньямине Нетаньяху. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на собственный источник в Белом доме.
«Он [Байден]... в частном порядке называл израильского премьер-министра «чертовым плохим парнем», – говорится в публикации.
По информации издания, Джо Байден относится с подозрением к Нетаньяху, это характерно для всех в Белом доме и демократов.
Кроме того, Politico, ссылаясь на свои инсайды, знакомые с высказываниями Байдена, сообщает, что за закрытыми дверями президент активно использует нецензурную брань. В частности, Байден называл Трампа «больным придурком» перед своими друзьями и близкими помощниками, а также не так давно обозвал его «чертовым засранцем».
Представитель Белого дома Эндрю Бейтс в ответ заявил, что президент США не произносил подобных высказываний и не склонен к таким оценкам.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в США пообещали продолжить оказывать Украине помощь. С таким заявлением выступил Байден во время «Национального молитвенного завтрака» в Вашингтоне.