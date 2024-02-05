Politico: Байден жестко высказался о Нетаньяху

Президент США Джо Байден «с глубоким подозрением относится» к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху и жестко высказывается о нем в частном порядке. Об этом в своей статье для Politico пишет старший политический обозреватель и руководитель политического бюро издания Джонатан Мартин.

По его словам, Байден с подозрением относится к Нетаньяху, «как и все в администрации и как любой демократ, у которого есть пульс».

«В частном порядке он называет израильского премьер-министра "плохим парнем"», - отмечается в статье.

При этом Джонатан Мартин привел высказывание представителя Белого дома Эндрю Бейтса, который подчеркнул, что Джо Байден «этого не говорил и не сказал бы», так как у лидеров США и Израиля «отношения, длившиеся десятилетиями, которые вызывают уважение».

Однако, по мнению журналиста, у Байдена есть «глубоко укоренившийся страх», что Нетаньяху стремится втянуть США в широкомасштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Джо Байден, изначально полностью поддержавший Израиль в войне против палестинского движения ХАМАС, подписал указ, который позволяет вводить финансовые санкции и визовые ограничения в отношении еврейских поселенцев, «нападавших и запугивавших палестинцев или захвативших их имущество» на Западном берегу реки Иордан.