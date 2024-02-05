Трамп заявил, что до конца срока Байдена может начаться третья мировая война
Еще до того, как президентский срок Джо Байдена завершится, в мире может начаться третья мировая война. Об этом высказался кандидат на пост президента США Дональд Трамп.
«9 месяцев – это большой срок. Очень высока вероятность, что еще до истечения его срока мы получим третью мировую. Потому что он не выполняет свою работу», – сказал политик в интервью Fox News.
Дональд Трамп отметил, что действующего американского президента перестали уважать. Джо Байден не справляется со своей работой, и во всем мире над ним смеются.
До этого Дональд Трамп говорил о том, что действия Джо Байдена дают смелости террористам и позволяют им вести свою деятельность. По словам политика, глава Штатов ведет страну и весь мир к кровавой войне, поэтому от такого президента следует отказаться.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Трамп ответил на высказывание Байдена, который назвал его «больным придурком». По словам политика, президент так думает обо всех его сторонниках.