Еще до того, как президентский срок Джо Байдена завершится, в мире может начаться третья мировая война. Об этом высказался кандидат на пост президента США Дональд Трамп.

«9 месяцев – это большой срок. Очень высока вероятность, что еще до истечения его срока мы получим третью мировую. Потому что он не выполняет свою работу», – сказал политик в интервью Fox News.

Дональд Трамп отметил, что действующего американского президента перестали уважать. Джо Байден не справляется со своей работой, и во всем мире над ним смеются.

До этого Дональд Трамп говорил о том, что действия Джо Байдена дают смелости террористам и позволяют им вести свою деятельность. По словам политика, глава Штатов ведет страну и весь мир к кровавой войне, поэтому от такого президента следует отказаться.