Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал США и Великобританию, которые проводят военные операции на территории государств Ближнего Востока, "не испытывать гнев региона".

"Мы решительно осуждаем военные атаки США и Великобритании на Йемен, а также агрессию США в Ираке и Сирии. Не испытывайте гнев региона", - написал он на своей странице в Х (ранее Twitter).

Глава иранской дипломатии добавил, что его страна рассматривает "безопасность Ирака, Сирии, Йемена и Палестины (сектора Газа и Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) как безопасность всего региона".

4 февраля официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что США и Великобритания, продолжая атаковать позиции мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов), угрожают безопасности во всем мире, а удары США по Ираку и Сирии Канани Чафи назвал "стратегической ошибкой".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. Шиитские вооруженные формирования в Ираке и Сирии со своей стороны начали проводить атаки на американские военные базы в этих странах "в ответ на массовые расправы над палестинским населением со стороны Израиля, который поддерживают США".

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) 4 февраля сообщило о нанесении очередной серии ударов по территории Йемена, целями атак стали пять крылатых ракет мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". 3 февраля силы США и Великобритании нанесли удары по 36 целям, связанным с хуситами.