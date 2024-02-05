СМИ: посол России будет вызван в МИД Франции

Российский посол будет вызван в МИД Франции после гибели двух французских граждан на Украине. Об этом пишет Reuters.

Накануне министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских «гуманитарных работников» и получение ранений еще троими.

Сегодня во французское внешнеполитическое ведомство будет вызван российский посол, заявил дипломатический источник.

«Франция подтвердит свое осуждение российских ударов», - пояснил он.

При этом ожидается, что до российского дипломата будет донесено и беспокойство Парижа в связи с «ростом дезинформации в отношении Франции».