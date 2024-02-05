СМИ: посол России будет вызван в МИД Франции

Источник: посол России будет вызван в МИД Франции
Российский посол будет вызван в МИД Франции после гибели двух французских граждан на Украине. Об этом пишет Reuters.
Накануне министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских «гуманитарных работников» и получение ранений еще троими.
Сегодня во французское внешнеполитическое ведомство будет вызван российский посол, заявил дипломатический источник.
«Франция подтвердит свое осуждение российских ударов», - пояснил он.
При этом ожидается, что до российского дипломата будет донесено и беспокойство Парижа в связи с «ростом дезинформации в отношении Франции».
Ранее посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, посла вызвали из-за «уничтожения Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов». При этом заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что на Украине нет французских наемников, но есть французские волонтеры.