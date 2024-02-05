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Источник: посол России будет вызван в МИД Франции

Российский посол будет вызван в МИД Франции после гибели двух французских граждан на Украине. Об этом пишет Reuters.

СМИ: посол России будет вызван в МИД Франции
© РИА Новости

Накануне министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских «гуманитарных работников» и получение ранений еще троими.

Во Франции заявили об отсутствии на Украине французских наемников

Сегодня во французское внешнеполитическое ведомство будет вызван российский посол, заявил дипломатический источник.

«Франция подтвердит свое осуждение российских ударов», - пояснил он.

При этом ожидается, что до российского дипломата будет донесено и беспокойство Парижа в связи с «ростом дезинформации в отношении Франции».

Ранее посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, посла вызвали из-за «уничтожения Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов». При этом заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что на Украине нет французских наемников, но есть французские волонтеры.

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