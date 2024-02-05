Китайских хакеров обвинили во взломе переписки японских дипломатов

В 2020 году правительство США предупредило Японию, что китайские хакеры взломали сети обмена конфиденциальной дипломатической информации японского МИД. Об этом пишет Yomiuri со ссылкой на двух правительственных чиновников.

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По словам источников газеты, в результате кибератаки произошла масштабная утечка информации.

Летом 2020 года, во время премьерства Синдзо Абэ, в правительстве США сообщили, что Китай «следит за сетью зарубежных дипломатических миссий Японии». Подробности утечки и то, как именно была обнаружена кибератака, не разглашаются. Однако известно, что сообщения, которыми обменивались посольство Японии в Пекине и штаб-квартира МИД Японии, читали китайские власти.

Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Пол Накасоне и другие представители США тогда отправились в Японию, чтобы встретиться с высокопоставленными японскими чиновниками. Официальные лица Токио и США обсуждали ответные меры на действия Китая.

В результате, помимо МИД Японии, системы обмена сообщения проверили Минобороны страны, Национальное полицейское управление и разведывательные управления. В итоге они решили улучшить некоторые программы. Американская сторона требует продолжения проверок систем и усиления их безопасности.