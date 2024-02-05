Китайских хакеров обвинили во взломе переписки японских дипломатов
В 2020 году правительство США предупредило Японию, что китайские хакеры взломали сети обмена конфиденциальной дипломатической информации японского МИД. Об этом пишет Yomiuri со ссылкой на двух правительственных чиновников.
По словам источников газеты, в результате кибератаки произошла масштабная утечка информации.
Летом 2020 года, во время премьерства Синдзо Абэ, в правительстве США сообщили, что Китай «следит за сетью зарубежных дипломатических миссий Японии». Подробности утечки и то, как именно была обнаружена кибератака, не разглашаются. Однако известно, что сообщения, которыми обменивались посольство Японии в Пекине и штаб-квартира МИД Японии, читали китайские власти.
Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Пол Накасоне и другие представители США тогда отправились в Японию, чтобы встретиться с высокопоставленными японскими чиновниками. Официальные лица Токио и США обсуждали ответные меры на действия Китая.
В результате, помимо МИД Японии, системы обмена сообщения проверили Минобороны страны, Национальное полицейское управление и разведывательные управления. В итоге они решили улучшить некоторые программы. Американская сторона требует продолжения проверок систем и усиления их безопасности.
В сообщениях, которые были взломаны, содержится конфиденциальная информация, полученная японскими дипломатами от иностранных правительств. Чтобы предотвратить утечки, сообщения отправляются и принимаются через закрытую сеть «Международный IPVPN», без использования обычного интернета, со специальным шифрованием.