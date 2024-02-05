Глава Сальвадора объявил о своей победе и победе своей партии на выборах

Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о своей уверенной победе на прошедших в стране выборах главы государства. Возглавляемая им партия "Новые идеи" также победила на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Букеле, он выиграл президентские выборы с результатом 85%. Кроме того, партия "Новые идеи" получила по меньшей мере 58 из 60 мест в законодательном собрании страны. Букеле назвал эти результаты рекордом "за всю историю мировой демократии".

Верховный избирательный трибунал страны в настоящее время обрабатывает поступающие с избирательных участков данные. Результаты будут оглашены в ближайшие часы.