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Глава Сальвадора Букеле объявил о своей победе и победе своей партии на выборах

Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о своей уверенной победе на прошедших в стране выборах главы государства. Возглавляемая им партия "Новые идеи" также победила на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Сальвадора объявил о своей победе и победе своей партии на выборах
© AP

По словам Букеле, он выиграл президентские выборы с результатом 85%. Кроме того, партия "Новые идеи" получила по меньшей мере 58 из 60 мест в законодательном собрании страны. Букеле назвал эти результаты рекордом "за всю историю мировой демократии".

Верховный избирательный трибунал страны в настоящее время обрабатывает поступающие с избирательных участков данные. Результаты будут оглашены в ближайшие часы.

По данным проведенных экзитполов, действующий президент страны получил 87% голосов. Ранее сообщалось, что в Сальвадоре впервые за 30 лет пройдут выборы в условиях чрезвычайной ситуации.

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