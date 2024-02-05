Глава Сальвадора объявил о своей победе и победе своей партии на выборах

Глава Сальвадора Букеле объявил о своей победе и победе своей партии на выборах
Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о своей уверенной победе на прошедших в стране выборах главы государства. Возглавляемая им партия "Новые идеи" также победила на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Букеле, он выиграл президентские выборы с результатом 85%. Кроме того, партия "Новые идеи" получила по меньшей мере 58 из 60 мест в законодательном собрании страны. Букеле назвал эти результаты рекордом "за всю историю мировой демократии".
Верховный избирательный трибунал страны в настоящее время обрабатывает поступающие с избирательных участков данные. Результаты будут оглашены в ближайшие часы.
По данным проведенных экзитполов, действующий президент страны получил 87% голосов. Ранее сообщалось, что в Сальвадоре впервые за 30 лет пройдут выборы в условиях чрезвычайной ситуации.