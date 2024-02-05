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На Украине назвали способ добиться перемирия с Россией

Украина может добиться перемирия с Россией, если военные вынудят главу страны Владимира Зеленского уйти в отставку. Такое мнение озвучил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Экс-советник Кучмы призвал к ультиматуму Зеленскому
© ТАСС

По его словам, ведущие военачальники могут выдвинуть Зеленскому соответствующий ультиматум. Соскин уточнил, что речь идет о главнокомандующем украинскими войсками Валерии Залужном, начальнике Генштаба Сергее Шаптале, руководителе Главного управления разведки (ГУР) Кирилле Буданове и командующем Сухопутными войсками Александре Сырским.

При этом, добавил он, Зеленский может покинуть свой пост без военного переворота. Чтобы его избежать, президент должен внести поправки в конституцию страны, предоставив возможность Верховной Раде и градоначальникам выбрать нового главу государства, указал бывший советник.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва готова к переговорам по ситуации на Украине, но «не с кем разговаривать».

Экс-советник Кучмы рассказал о заговоре оппозиции против Зеленского

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