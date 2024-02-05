Трамп получил самый большой отрыв от Байдена за время опросов NBC

Бывший президент США Дональд Трамп получил на пять голосов больше, чем нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден в опросе телеканала NBC News. Этот показатель стал рекордным за все время голосований.

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«Трамп опередил Байдена на пять пунктов (47% и 42% голосов соответственно). Данный показатель увеличился на три пункта в сравнении с ноябрьским опросом», — следует из данных телеканала.

Опросы бывшего и нынешнего лидеров США проходят порядка пяти лет.

В настоящее время рейтинг Байдена упал до 37%, еще 60% не одобряют его политику. Данный показатель является самым низким со времен бывшего президента Джорджа Буша.